Posse um Gesetz aus der Zeit des Austrofaschismus

SPÖ und Grüne wollen Regelung abschaffen

Bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern hält sich die Begeisterung über die Abgabe wenig überraschend in Grenzen, darüber hinaus hat sich in der Landespolitik bereits Widerstand formiert. Sowohl Grüne als auch SPÖ möchten die antiquierte Regelung lieber heute als morgen eingeäschert sehen. „Hand- und Zugdienste in Vorarlberg sind eine längst überholte Form von Zwangsdienst und gehören abgeschafft“, betont Grünen-Klubobmann Daniel Zadra. Zugleich nimmt er angesichts der prekären Lage vieler Gemeinden aber auch die Landesregierung in die Pflicht: „Viele Gemeinden stehen mit dem Rücken zur Wand und werden von der schwarz-blauen Landesregierung im Stich gelassen.“