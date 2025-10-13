Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hand- und Zugdienste“

Posse um Gesetz aus der Zeit des Austrofaschismus

Politik
13.10.2025 16:25
Die Gemeinde Lochau hebt neuerdings wieder „Hand- und Zugdienste“ ein.
Die Gemeinde Lochau hebt neuerdings wieder „Hand- und Zugdienste“ ein.(Bild: Christian Schramm Fotografie)

In Vorarlberg wird wieder einmal über ein Gesetz debattiert, das zur Zeit des Austrofaschismus eingeführt worden war – nämlich die sogenannten Hand- und Zugdienste. Über diese können Gemeinden ihre Bürger dazu verpflichten, bei öffentlichen Investitionen einen Beitrag zu leisten.

0 Kommentare

Dass die Hand- und Zugdienste es wieder einmal in den öffentlichen Fokus geschafft haben, liegt an einem aktuellen Anwendungsfall: So hat die Gemeinde Lochau unlängst allen Haushalten unter dem Betreff „Hand- und Zugdienste 2025“ per Post eine Gebührenvorschreibung in Höhe von 40 Euro zukommen lassen. Begründet wurde dies mit einem Beschluss der Gemeindevertretung im Dezember 2024, wonach besagte Dienste künftig wieder eingehoben werden sollen.

Zwangsarbeit oder Zwangszahlung
Die Gemeinde Lochau ist kein Einzelfall, insbesondere im Bregenzerwald und anderen Seitentälern kommen ähnliche Regelungen immer noch zum Einsatz. Sie alle fußen auf einen Paragrafen aus dem Jahr 1935 in der Vorarlberger Gemeindeverordnung, der es Gemeinden grundsätzlich erlaubt, alle Haushaltsvorstände zu einer bestimmten Zahl an unentgeltlichen Arbeitsstunden (meist zwischen vier und acht Stunden im Jahr) für gemeinnützige Aufgaben zu verpflichten, alternativ kann eine Ersatzzahlung festgesetzt werden – also Zwangsarbeit oder Zwangszahlung.

Dass in Lochau ein Gesetz entstaubt wurde, das zu einer Zeit eingeführt worden war, als ein Großteil der Kommunen kaum über finanzielle Mittel verfügten, darf zumindest als Anachronismus gewertet werden – und als Beweis dafür, dass die Gemeinden jede Möglichkeit ausnutzen, um die leeren Kassen zu füllen.

Zitat Icon

Hand- und Zugdienste in Vorarlberg sind eine längst überholte Form von Zwangsdienst und gehören abgeschafft.

Daniel Zadra, Grünen-Klubobmann

SPÖ und Grüne wollen Regelung abschaffen
Bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern hält sich die Begeisterung über die Abgabe wenig überraschend in Grenzen, darüber hinaus hat sich in der Landespolitik bereits Widerstand formiert. Sowohl Grüne als auch SPÖ möchten die antiquierte Regelung lieber heute als morgen eingeäschert sehen. „Hand- und Zugdienste in Vorarlberg sind eine längst überholte Form von Zwangsdienst und gehören abgeschafft“, betont Grünen-Klubobmann Daniel Zadra. Zugleich nimmt er angesichts der prekären Lage vieler Gemeinden aber auch die Landesregierung in die Pflicht: „Viele Gemeinden stehen mit dem Rücken zur Wand und werden von der schwarz-blauen Landesregierung im Stich gelassen.“

Ins selbe Horn bläst der SPÖ-Landesvorsitzende Mario Leiter: „Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung doppelt zur Kasse gebeten oder gar zur Arbeit verpflichtet wird, um die finanziellen Lücken der Kommunen zu stopfen. Die Menschen leisten ihren Beitrag bereits.“

ÖVP und FPÖ stimmten 2005 gegen Abschaffung
Die Sozialdemokraten haben einen entsprechenden Antrag im Landtag eingereicht. Übrigens nicht zum ersten Mal: Schon vor 20 Jahren wollten SPÖ und Grüne die Weg- und Zugdienste aus der Gemeindeverordnung löschen, damals wurde der Vorstoß allerdings mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ abgeschmettert. „Seit damals hat sich zu diesem Thema nichts getan. Die Mühlen mahlen in diesem Fall besonders langsam“, ärgert sich Leiter.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
10° / 15°
Symbol wolkig
Dornbirn
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
10° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
250.893 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.368 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
153.521 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3142 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1250 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
995 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Politik
Wirbel im Walsertal
Nach Trainerrauswurf soll es der Ex-Coach richten
„Hand- und Zugdienste“
Posse um Gesetz aus der Zeit des Austrofaschismus
Gravierende Mängel
Schrott-Lkw mit Gefahrgut aus dem Verkehr gezogen
Öffis gut ausgebaut
Vorarlberger sind weniger abhängig vom Auto
Fachkräftemangel
120 Flüchtlinge informierten sich über Pflegejobs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf