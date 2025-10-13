Vor der Flucht war „El Chefe“ beim Polizeiverhör

Start am Montag für den Großprozess gegen mutmaßliche Menschenhändler im Salzburger Landesgericht: Drei Frauen und zwei Männer sitzen auf der Anklagebank. Doch der mutmaßliche Drahtzieher und Boss der Bande, genannt „El Chefe“, ist auf der Flucht. Dabei hatte man ihn Ende 2022 offenbar schon, erzählte ein Verteidiger.
Die „Krone“ berichtete mehrfach über den Fall von grenzüberschreitendem Prostitutions- und Menschenhandel. Der Vorwurf in Kürze: Eine Gruppe rund um den mutmaßlichen Boss, einen zeitweise in Salzburg lebenden Türken (34) mit dem Spitznamen „El Chefe“, soll zwischen 2021 und 2024 Frauen aus Kolumbien nach Österreich gelockt und hier unter Androhung von Gewalt zu Sexarbeit gezwungen und ausgebeutet haben.
Die Anklage listet 43 Opfer auf. Wie Ware seien die Kolumbianerinnen behandelt worden. Das verdiente Geld wurde ihnen oft zur Gänze abgenommen. Sie seien mit dem Tode bedroht und auch misshandelt worden.
Von den sieben Angeklagten erschienen aber nur fünf zum Prozessbeginn am Montag in Salzburg. Darunter: Zwei heimische Taxifahrer und drei Frauen, die eine führende Rolle gehabt haben sollen – eine Rumänin (31) und zwei Österreicherinnen (32, 39). Während die Erstangeklagte als Lebensgefährtin von „El Chefe“ die Beförderung der Frauen nach Österreich organisierte und Spanisch dolmetschte, vermittelte die Zweitangeklagte die Aufträge zur Prostitution. Und die dritte Frau half mit: durch Geldüberweisungen und Autovermietungen.
Ungewöhnlich für eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung: Keiner der Angeklagten ist vorbestraft, allesamt unbescholten. Verteidiger Robert Morianz kritisierte „einseitige Ermittlungen“: Es würden die Falschen hier sitzen. Ein anderer Verteidiger sprach dabei von „Bauernopfern“. Morianz: „Die richtigen sind in Kolumbien und gehören hierher gebracht.“ Dabei sprach der Anwalt von einer „Lesbe aus Medellin“, die in dem südamerikanischen Land die Banden-Anführerin sei. Und: Der untergetauchte „El Chefe“ habe vielmehr das Europa-Geschäft geführt, so Morianz, und sei Ende 2022 hierzulande angehalten, einvernommen, jedoch wieder freigelassen worden.
Beschuldigte Frau: „Ich war verliebt und naiv“
Alle drei angeklagten Frauen zeigten sich teilweise geständig. Und alle drei hatten eine Art Liebesbeziehung zu „El Chefe“ – er soll sie um den Finger gewickelt haben. „Ich war verliebt, war dumm und naiv“, schilderte eine gebürtige Tirolerin. „Er ist ein Mensch, der Druck machen kann, ohne hier zu sein“, beschrieb sie ihn als „manipulativ“ und „narzisstisch“. Weitere 20 Verhandlungstage stehen an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.