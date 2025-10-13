Vor der Flucht war „El Chefe“ beim Polizeiverhör

Beschuldigte Frau: „Ich war verliebt und naiv“

Alle drei angeklagten Frauen zeigten sich teilweise geständig. Und alle drei hatten eine Art Liebesbeziehung zu „El Chefe“ – er soll sie um den Finger gewickelt haben. „Ich war verliebt, war dumm und naiv“, schilderte eine gebürtige Tirolerin. „Er ist ein Mensch, der Druck machen kann, ohne hier zu sein“, beschrieb sie ihn als „manipulativ“ und „narzisstisch“. Weitere 20 Verhandlungstage stehen an.