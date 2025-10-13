Halleiner Elektro-Visionäre schlittern in Pleite

Attacke fiel in Brunftzeit des Hirsches
Familie unter Schock
Die Elektroauto-Brüder Gruber aus Hallein sind insolvent. Wie der KSV1870 bekanntgab, wurde gegen die elektroautoauto.at GmbH ein Sanierungsverfahren eröffnet ...
Die Träume der Gebrüder David und Christian Gruber scheinen vorerst ausgeträumt. Die zwei gründeten ihre Firma 2015, spezialisierten sich auf Handel mit E-Autos und Ladeinfrastruktur und bauten sogar einen eigenen E-Bus, der es auf den Großglockner schaffte.
Nun die Schreckensnachricht. Das Familienunternehmen ist insolvent. Das Minus: 948.000 Euro. 30 Gläubiger sind betroffen. Die Ursache liege in der Corona-Pandemie. Angeboten wird eine Sanierungsplanquote von 40 Prozent.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.