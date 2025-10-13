Bußen gezahlt, Verfahren noch nicht eingestellt

Es ist der nächste Schritt in der Causa Wöginger: 2017 soll der Politiker beim damaligen Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid interveniert haben, um einem ÖVP-Bürgermeister aus Oberösterreich den Posten des Leiters des Finanzamts Braunau-Ried-Schärding zu verschaffen. Am 7. Oktober begann der Prozess wegen Amtsmissbrauch, mit einem Urteil wurde im November gerechnet. Doch dazu kam es nicht: Denn schon am ersten Prozesstag erklärten die Angeklagten, sie würden die Verantwortung für die Fehlbesetzung übernehmen.