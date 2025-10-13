Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Israel-Ausschluss

Nahost-Frieden rettet auch Song Contest in Wien

Wien
13.10.2025 16:22
Nun also doch: Israel darf am ESC teilnehmen.
Nun also doch: Israel darf am ESC teilnehmen.(Bild: APA/Helmut Fohringer)

Das historische Gaza-Abkommen mit der Freilassung aller noch lebenden Geiseln am heutigen Montag lässt auch den ORF aufatmen: Denn „aufgrund der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten“ ist die geplante Geheim-Abstimmung über den Ausschluss Israels beim nächstjährigen Song Contest in der Wiener Stadthalle vorerst vom Tisch! Österreich hatte zuvor erklärt, die Gastgeberrolle nicht übernehmen zu wollen, falls Israel nicht teilnehmen darf.

0 Kommentare

Der Druck durch Teilnahme- und Sendeboykottdrohungen von Sponsoren sowie Ländern wie Spanien, Irland, die Niederlande, Slowenien, Island oder auch die britische TV-Station BBC war groß. Diese fünf Staaten setzten sogar eine geheime Wahl der Mitglieder der Europäischen Rundfunkbehörde (EBU) durch. Termin: 15. November. Eine Mehrheit für einen Ausschluss galt, auch aufgrund der Anonymität der Stimmen, de facto als sicher.

Wien fürchtete um Einnahmen, ORF zitterte vor Millionenstrafe
Während die Stadt Wien und der ORF auch in diesem Fall das größte Musikfestival der Welt auf jeden Fall durchführen wollten, gab es Stimmen innerhalb der ÖVP und aus der Politik, die aufgrund des schwer belasteten historischen Erbes eine Absage befürworteten.

Erst vergangene Woche kündigten ÖVP-Vorsitzender und Bundeskanzler Christian Stocker sowie Staatssekretär Alexander Pröll an, dass der ORF den Eurovision Song Contest nicht ausrichten werde, falls es zu einem Boykott der Teilnahme Israels kommen sollte.

In Falle einer Absage wäre eigentlich der Zweite vom heurigen Finale in der Schweiz zum Zug gekommen: Israel. Zudem zitterte der Küniglberg vor den Konsequenzen einer hohen Vertragsstrafe von bis zu 40 Millionen Euro. Ganz abgesehen von den für die Stadt ausfallenden Tourismus- und Wirtschaftseinnahmen.

Jetzt das große Aufatmen bei den Verantwortlichen! Die Abstimmung über eine Teilnahme eines israelischen Künstlers ist nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung Montagvormittag vom Tisch! Und der Song Contest in der Wiener Stadthalle damit gerettet.

Hintergrund ist die Freilassung von 20 lebenden Geiseln durch die Terrororganisation Hamas nach 738 Tagen in der Hölle als erste Phase des historischen Friedensabkommen. Diese Entspannung hat eben auch Folgen für den ESC.

Generaldirektor Weißmann „hocherfreut“
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte sich jedenfalls nach der Entscheidung „hocherfreut“. Der Generalintendant hatte ja bis zuletzt vehement eine Teilnahme Israels verteidigt. Ganz im Gegensatz zu JJ, der im vergangenen Mai mit einer Ausschlussforderung für einen handfesten Eklat sorgte.

Lesen Sie auch:
JJ holte für Österreich heuer den Sieg und löste gleich eine Kontroverse aus.
Wackelt jetzt der ESC?
Wiens Bürgermeister: „Lehne Israel-Boykott ab“
27.09.2025
ORF-General im Talk
Weißmann: „Das ist unfair und unangebracht“
26.09.2025
Boykott rückt näher
Geheimwahl entscheidet über ESC-Ausschluss Israels
25.09.2025

Monatelange Debatten und Proteste
Monatelang war die Teilnahme Israels am nächsten Eurovision Song Contest in Österreich umstritten. Innerhalb der Europäischen Rundfunkunion (EBU) kam es deswegen zu Protesten und mehreren Sondersitzungen der Mitgliedssender. Nun kann Israel vorerst aufatmen – die nächste Sitzung der EBU ist erst für Dezember angesetzt.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienSpanienIrlandNiederlandeSlowenienIsland
ORFÖVPBBC
Eurovision Song Contest
FreilassungStadthalleBundeskanzler
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
11° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
12° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
11° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
250.893 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.368 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
153.521 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3142 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1250 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
995 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Wien
Kein Israel-Ausschluss
Nahost-Frieden rettet auch Song Contest in Wien
Traf Opfer in Brust
Nachbarn erschossen: U-Haft für Schützen beantragt
WEGA im Einsatz
Streit wegen Rauchen: Mitbewohner mit Tod gedroht
Vorfall am Praterstern
Betrunkener Deutscher macht Hitlergruß: Festnahme
Mit dreister Masche
Wiener verkauft Luxusuhr, Bande stiehlt ihm Erlös
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf