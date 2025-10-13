Nahost-Frieden rettet auch Song Contest in Wien

Das historische Gaza-Abkommen mit der Freilassung aller noch lebenden Geiseln am heutigen Montag lässt auch den ORF aufatmen: Denn „aufgrund der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten“ ist die geplante Geheim-Abstimmung über den Ausschluss Israels beim nächstjährigen Song Contest in der Wiener Stadthalle vorerst vom Tisch! Österreich hatte zuvor erklärt, die Gastgeberrolle nicht übernehmen zu wollen, falls Israel nicht teilnehmen darf.