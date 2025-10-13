Termin für Hartbergs Rückehr ins Heimstadion steht

Wie der Bundesligist am Montag vermeldete, sei der Baufortschritt am Umbau des Heimstadions „absolut zufriedenstellend“. Seit Mitte Juni wird in Hartberg gewerkt. In mehreren Abschnitten werden unter anderem die Tribünen und die Laufbahn erneuert, 2027 soll das Großprojekt fertig sein. Insgesamt soll die Arena dann 5500 Sitz-und Stehplätze fassen.