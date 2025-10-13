Vorteilswelt
Arena umgebaut

Termin für Hartbergs Rückehr ins Heimstadion steht

Bundesliga
13.10.2025 17:40
In etwas mehr als einem Monat wird hier wieder Bundesligafußball gespielt.
In etwas mehr als einem Monat wird hier wieder Bundesligafußball gespielt.

Der TSV Hartberg kehrt mit dem Heimspiel gegen die SV Ried am 22. November in seine neue Arena zurück.

Wie der Bundesligist am Montag vermeldete, sei der Baufortschritt am Umbau des Heimstadions „absolut zufriedenstellend“. Seit Mitte Juni wird in Hartberg gewerkt. In mehreren Abschnitten werden unter anderem die Tribünen und die Laufbahn erneuert, 2027 soll das Großprojekt fertig sein. Insgesamt soll die Arena dann 5500 Sitz-und Stehplätze fassen.

Abschied von Maria Enzersdorf
Aktuell trägt Hartberg seine Heimspiele in Maria Enzersdorf aus. Ins Auge gefasst wurde zwischenzeitlich bereits eine Rückkehr mit der Partie gegen die Wiener Austria am 1. November.

