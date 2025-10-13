Termin für Hartbergs Rückehr ins Heimstadion steht
Arena umgebaut
Der TSV Hartberg kehrt mit dem Heimspiel gegen die SV Ried am 22. November in seine neue Arena zurück.
Wie der Bundesligist am Montag vermeldete, sei der Baufortschritt am Umbau des Heimstadions „absolut zufriedenstellend“. Seit Mitte Juni wird in Hartberg gewerkt. In mehreren Abschnitten werden unter anderem die Tribünen und die Laufbahn erneuert, 2027 soll das Großprojekt fertig sein. Insgesamt soll die Arena dann 5500 Sitz-und Stehplätze fassen.
Abschied von Maria Enzersdorf
Aktuell trägt Hartberg seine Heimspiele in Maria Enzersdorf aus. Ins Auge gefasst wurde zwischenzeitlich bereits eine Rückkehr mit der Partie gegen die Wiener Austria am 1. November.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.