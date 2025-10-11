Gruppen prügelten bei Bahnhof aufeinander ein

Wilde Massenschlägerei am Freitagabend beim Bahnhof in Wien-Landstraße: Nachdem eine Gruppe Männer mehrere Passanten angepöbelt hatte, kam es zur Auseinandersetzung mit Mitgliedern einer weiteren Gruppe. Es flogen die Fäuste, mehrere Streithähne wurden teils schwer verletzt.
Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte am Freitag gegen 20.35 Uhr rasch in Tätlichkeiten. Die beiden Gruppen gingen mit Fäusten aufeinander los, Zeugen alarmierten die Polizei.
Diverse Verletzungen
Der Exekutive gelang es, sämtliche Beteiligte an der Rauferei zu fassen. Die Streithähne waren teils übel zugerichtet. Die Polizei berichtete von Platzwunden, Abschürfungen, Blutergüssen und einer Mittelhandfraktur. Drei der Verletzten mussten von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden.
Zur Identität der Raufbolde erklärte die Polizei, dass es sich um eine Gruppe junger Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren (Ukrainer und Tschetschenen) handelte. Ihre Kontrahenten seien Österreicher, Männer und Frauen, im Alter zwischen 26 und 30 Jahren gewesen.
