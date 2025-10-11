Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

High Noon in Wien

Gruppen prügelten bei Bahnhof aufeinander ein

Wien
11.10.2025 11:17
(Bild: P. Huber)

Wilde Massenschlägerei am Freitagabend beim Bahnhof in Wien-Landstraße: Nachdem eine Gruppe Männer mehrere Passanten angepöbelt hatte, kam es zur Auseinandersetzung mit Mitgliedern einer weiteren Gruppe. Es flogen die Fäuste, mehrere Streithähne wurden teils schwer verletzt.

0 Kommentare

Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte am Freitag gegen 20.35 Uhr rasch in Tätlichkeiten. Die beiden Gruppen gingen mit Fäusten aufeinander los, Zeugen alarmierten die Polizei.

Diverse Verletzungen
Der Exekutive gelang es, sämtliche Beteiligte an der Rauferei zu fassen. Die Streithähne waren teils übel zugerichtet. Die Polizei berichtete von Platzwunden, Abschürfungen, Blutergüssen und einer Mittelhandfraktur. Drei der Verletzten mussten von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Identität der Raufbolde erklärte die Polizei, dass es sich um eine Gruppe junger Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren (Ukrainer und Tschetschenen) handelte. Ihre Kontrahenten seien Österreicher, Männer und Frauen, im Alter zwischen 26 und 30 Jahren gewesen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
13° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
13° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
12° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
12° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
13° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
192.166 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
135.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
115.781 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1374 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
941 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
933 mal kommentiert
Im Gemeindebau Josef-Bohmann-Hof kam es zur tödlichen Verwechslung.
Mehr Wien
High Noon in Wien
Gruppen prügelten bei Bahnhof aufeinander ein
Bluttat im Gemeindebau
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
Während sie schlief
Bei Besuch Frau missbraucht: Wiener filmte alles
„Krone“-Interview
Bulgarian Cartrader: Außen schroff, innen sensitiv
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf