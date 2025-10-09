Drohne über deutscher NATO-Basis löst Alarm aus

Ein Sprecher der Basis bestätigte am Donnerstag gegenüber dem Blatt, dass nach der Detektion einer Drohne umgehend eine Suche eingeleitet worden sei – jedoch ohne Ergebnis. Aufgrund der derzeit „erhöhten Sensibilität“ werde jede Drohnenmeldung ernst genommen, hieß es. Möglich sei auch ein Fehlalarm, da das Sensorsystem sehr empfindlich reagiere.