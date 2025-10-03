Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“

In Sotschi an der russischen Schwarzmeerküste fand am Donnerstag das Waldai-Forum statt. Es gilt als eine PR-Plattform des Kremls – wo sich Putin wieder einmal mit gruseliger Härte in Szene setzte. Etwa fragte der Moderator: „Haben Sie Drohnen nach Dänemark geschickt?“ Der russische Präsident begann zu lachen und erklärte spöttisch: „Ich werde es nicht mehr tun.“ Mit der abwertenden Geste seiner Hand wollte der Kriegsherr wohl untermauern, dass alles nur ein Hirngespinst sei. Sogar Parallelen zu einer UFO-Paranoia wurden gezogen. Bei dieser Betonung der Übertreibung fragt man sich allerdings, ob der Kriegsherr damit russische Attacken – auf seine Art – tatsächlich zugegeben hat.