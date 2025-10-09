Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung

„Ich habe gerade eine Nachricht erhalten ...“

Weiter hieß es da: „Sie müssen bald einen Truth-Social-Beitrag freigeben, damit Sie den Deal als Erster bekannt geben können.“ Trump wirkte erstaunt, während er die Notiz las, dann flüsterte Rubio ihm noch etwas ins Ohr. „Ich habe gerade eine Nachricht vom Außenminister erhalten, dass wir kurz vor einer Einigung zum Nahen Osten stehen und sie mich ziemlich schnell brauchen werden“, unterbreitete der Präsident daraufhin den Anwesenden. Rund zwei Stunden später folgte dann das Posting auch auf seiner Online-Plattform Truth Social.