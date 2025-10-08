„Man muss dankbar sein“

Zwölf Jahre später bekam der mittlerweile 45-Jährige 4,5 Millionen Euro Schadensersatz, die gesundheitlichen Probleme blieben jedoch. „Jedes Geld, was du bekommen hast, wird dir deine Gesundheit nicht wieder zurückbringen“, so der ehemalige Stürmer. „Wer weiß, wie lange ich noch leben werde. Man muss dankbar sein – auch wenn ich krank bin und Tabletten nehmen muss – dass man dieses Leben noch leben kann.“