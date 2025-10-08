Heute wird in Brüssel über Würstchen abgestimmt

Sogar der Fleischhauer lächelt

Doch während in Brüssel gestritten wird, zeigt sich ein Branchenvertreter gelassen. Fritz Floimayr führt einen großen Fleischereibetrieb und vertreibt seine Produkte in ganz Österreich. Im Gespräch mit der „Krone“ belächelt er die hitzige Debatte: „Mir ist das völlig egal, wie vegane Produkte genannt werden, von mir aus kann das weiterhin Burger, Schnitzel oder Würstel heißen.“ Floimayr vermisst allerdings den Einfallsreichtum der pflanzlichen Konkurrenz: „Wenn ich sowas erfinde, würde ich mir einen neuen, einzigartigen Namen einfallen lassen“.