e-Health: Wie kann das den Patienten helfen?

Nur 15% der Patienten erhalten laut der Initiative Wund?Gesund! eine Versorgung nach aktuellen medizinischen Standards. Das bedeutet nicht, dass Patienten unbehandelt bleiben, aber mittlerweile gibt es moderne Möglichkeiten, die sich rasant verbessern und bei uns noch auf die breite Umsetzung warten – Stichwort e-Health. Diese innovative Betreuung würde dem Gesundheitssystem nicht nur Kosten sparen, sondern in erster Linie zu besserer Lebensqualität der Patienten und schnellerer Heilung führen.