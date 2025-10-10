Schule greift durch: Energydrink-Verbot für Kinder

Verbot ist möglich

Eine Schule aus dem Bezirk Eferding nahm die Problematik jetzt selbst in die Hand und informierte Eltern in einer Aussendung darüber, dass es an der Bildungseinrichtung „ein klares Verbot gibt, Energydrinks im und vor dem Schulhaus zu konsumieren“. Was laut Bildungsdirektion OÖ im Rahmen der Hausordnung möglich ist, denn ein bundesweit geltendes Verbot der koffeinhaltigen Getränke an Schulen besteht nicht.