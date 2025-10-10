Schule greift durch: Energydrink-Verbot für Kinder

Eine Mittelschule aus dem oberösterreichischen Zentralraum informierte Eltern Anfang der Woche darüber, dass der Konsum von Energydrinks im und vor dem Schulgebäude verboten sei. Die Direktion beruft sich dabei auf die schädlichen Inhaltsstoffe und die süchtig machende Wirkung.
Sie sollen Flügel verleihen oder das Biest entfesseln, kommen in bunten Dosen daher und schmecken zuckersüß: Energydrinks. Gerade deshalb sind sie bei Kindern und Jugendlichen beliebt und können in Österreich auch ganz legal gekauft werden. Forderungen nach Alterslimits wie in Lettland, Litauen oder Polen (ab 18 Jahren) gab es in der Vergangenheit schon öfter, umgesetzt wurden sie bisher nicht.
Verbot ist möglich
Eine Schule aus dem Bezirk Eferding nahm die Problematik jetzt selbst in die Hand und informierte Eltern in einer Aussendung darüber, dass es an der Bildungseinrichtung „ein klares Verbot gibt, Energydrinks im und vor dem Schulhaus zu konsumieren“. Was laut Bildungsdirektion OÖ im Rahmen der Hausordnung möglich ist, denn ein bundesweit geltendes Verbot der koffeinhaltigen Getränke an Schulen besteht nicht.
„Kann süchtig machen“
„Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler damit nicht ärgern, sondern sie schützen. Regelmäßiger Konsum von Energydrinks kann zu einer Art Abhängigkeit führen“, heißt es in dem Schreiben der Schule.
