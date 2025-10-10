Gemeinden wollen mehr Infos und Geld von Svazek

Dass das Land Salzburg Bundesmittel zur Verbesserung von Kinderbetreuung liegen lassen hat, diesen Vorwurf der Grünen will Marlene Svazek (FPÖ) nicht stehen lassen. Im Gespräch mit der „Krone“ sagt sie: „Wenn kein konkreter Bedarf besteht, werden die Mittel nicht abgerufen.“ Es liege also nicht am Land oder an ihr als Ressortleiterin. Sondern allein bei den Gemeinden, die dem Land melden, ob sie Fördermittel vom Bund in Anspruch nehmen wollen.