Betreuungs-Misere

Gemeinden wollen mehr Infos und Geld von Svazek

Salzburg
10.10.2025 06:00
Für viele Gemeinden ist die Kinderbetreuung eine finanzielle Hängepartie.
Für viele Gemeinden ist die Kinderbetreuung eine finanzielle Hängepartie.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com)

6,6 Millionen Euro Bundesmittel für Kinderbetreuung wurden in Salzburg nicht abgeholt. Landesrätin Marlene Svazek sagt, die Gemeinden hätten keinen Bedarf angemeldet. Die fühlen sich jedoch nicht richtig informiert vom Land. Wer ist also schuld an der Misere?

Dass das Land Salzburg Bundesmittel zur Verbesserung von Kinderbetreuung liegen lassen hat, diesen Vorwurf der Grünen will Marlene Svazek (FPÖ) nicht stehen lassen. Im Gespräch mit der „Krone“ sagt sie: „Wenn kein konkreter Bedarf besteht, werden die Mittel nicht abgerufen.“ Es liege also nicht am Land oder an ihr als Ressortleiterin. Sondern allein bei den Gemeinden, die dem Land melden, ob sie Fördermittel vom Bund in Anspruch nehmen wollen.

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Salzburg

