„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch

Ein Bericht der „Krone“ über einen vom Freiheitlichen Bildungsinstitut geplanten Corona-Stammtisch am Samstag in Horn schlug hohe Wellen. „Kommt vorbei, bringt Freunde mit und diskutiert mit uns über eines der wichtigsten Themen unserer Zeit! Gemeinsam können wir aufarbeiten, verstehen und neue Wege für die Zukunft entwickeln“, lockte die Bezirkspartei der FPÖ in Horn (Waldviertel) potenziell Interessierte auf Facebook.

In der Regionalpolitik machten nach den Berichten der „Krone“ gleich mehrere Parteien gegen das Event mobil. Und auch in der Landespolitik sorgte der Bericht für Wirbel.