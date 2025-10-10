ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!

„Ein Kapitel ist zu“

Natürlich hallten dann „Oh, wie ist das schön“-Gesänge durch Stadion, und bei der Ehrenrunde wurde auch noch durchgesagt, dass Bosnien in Zypern ein 2:0 verspielt hatte – 2:2! Damit übernahm Österreich mit dem fünften Sieg in Folge (auch Rekord) jetzt Platz eins in der WM-Quali. Zwei Punkte und neun Tore (Differenz) vor Bosnien bei einem Spiel weniger – das war ein riesiger Schritt. Oder wie es Arnautovic formulierte: „Ein Kapitel ist zu, jetzt müssen wir das nächste schaffen. Die WM!“