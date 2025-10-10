Karawanken: „Barriere, die überwunden werden muss“

Die Kärntner Volksabstimmung ist mittlerweile 105 Jahre her, der slowenische Zehn-Tage-Krieg 34 Jahre und der Ortstafelstreit ist auch beigelegt. Trotzdem gibt es bei Kooperationen zwischen Kärnten und Slowenien noch immer viel Spielraum. Doch es gibt auch Initiativen, die zu konkreten Maßnahmen und Projekten führen können.