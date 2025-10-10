„Dann werden wir mit Zählbarem heimfahren“

„Das werden zwei Herausforderungen. Aber wir wissen, was wir draufhaben – und wir haben auch einen klaren Plan.“ Sagte Österreichs U21-Teamchef Peter Perchtold vor dem ersten Doppel in der laufenden EM-Quali zur „Krone“, die den Tross im Trainingscamp in Windischgarsten besuchte. Dort gab‘s wieder beste Bedingungen.