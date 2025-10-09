„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“

Den Ukraine-Krieg konnte er bisher nicht beenden. Doch im Nahen Osten dürfte US-Präsident Donald Trump tatsächlich ein bedeutender diplomatischer Erfolg gelungen sein. In der Nacht auf Donnerstag gab es bei den Friedensgesprächen in Ägypten einen Durchbruch: Israel und die Hamas haben sich dem Vernehmen nach auf eine „erste Phase“ des US-Friedensplans zu.
Israels Staatschef Isaac Herzog dankte Trump bereits für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat“, schrieb Herzog auf X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region.“
Netanyahu: „Mit Gottes Hilfe werden wir Geiseln zurückholen“
Israels Premier Benjamin Netanyahu zeigte sich ebenfalls erleichtert über den Durchbruch in Ägypten, wo die Verhandlungen stattfinden. „Mit Gottes Hilfe werden wir alle Geiseln nach Hause bringen“, schrieb der Regierungschef auf X. Er kündigte eine Regierungssitzung zu Bestätigung des Gaza-Abkommens an zudem lud er Trump ein, vor dem israelischen Parlament zu sprechen.
UNO-Generalsekretär: „Noch nie stand so viel auf dem Spiel“
UNO-Generalsekretär António Guterres rief nach der Einigung in Ägypten alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit“ für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel“, betonte er. Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Netanyahu lehnt eine Zweistaatenlösung ebenso ab wie die Hamas.
Friedensnobelpreis wird am Freitag bekannt gegeben
Trump hatte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York betont, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekannt gegeben. Die Zeit wird also knapp.
