Israels Präsident:

„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“

Außenpolitik
09.10.2025 06:57

Den Ukraine-Krieg konnte er bisher nicht beenden. Doch im Nahen Osten dürfte US-Präsident Donald Trump tatsächlich ein bedeutender diplomatischer Erfolg gelungen sein. In der Nacht auf Donnerstag gab es bei den Friedensgesprächen in Ägypten einen Durchbruch: Israel und die Hamas haben sich dem Vernehmen nach auf eine „erste Phase“ des US-Friedensplans zu.

0 Kommentare

Israels Staatschef Isaac Herzog dankte Trump bereits für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat“, schrieb Herzog auf X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region.“

Netanyahu: „Mit Gottes Hilfe werden wir Geiseln zurückholen“
Israels Premier Benjamin Netanyahu zeigte sich ebenfalls erleichtert über den Durchbruch in Ägypten, wo die Verhandlungen stattfinden. „Mit Gottes Hilfe werden wir alle Geiseln nach Hause bringen“, schrieb der Regierungschef auf X. Er kündigte eine Regierungssitzung zu Bestätigung des Gaza-Abkommens an zudem lud er Trump ein, vor dem israelischen Parlament zu sprechen.

Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung(Bild: AP/Emilio Morenatti)

UNO-Generalsekretär: „Noch nie stand so viel auf dem Spiel“
UNO-Generalsekretär António Guterres rief nach der Einigung in Ägypten alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit“ für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel“, betonte er. Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Netanyahu lehnt eine Zweistaatenlösung ebenso ab wie die Hamas.

Lesen Sie auch:
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
09.10.2025
150 Aktivisten an Bord
Israels Marine fing die nächste Gaza-Flotte ab
08.10.2025
Mehrere Festnahmen
„Für Gaza“: Aktivisten blockierten Uni Wien
08.10.2025

Friedensnobelpreis wird am Freitag bekannt gegeben
Friedensnobelpreis wird am Freitag bekannt gegeben

Trump hatte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York betont, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekannt gegeben. Die Zeit wird also knapp.

