„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“

„Alfred Gusenbauer ist ein paar Tage vor meiner Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich mir diese Aufgabe zutraue und ich habe gleich zugesagt“, gab Grossnigg zu Protokoll. Signa-Gründer Benko habe er damals noch nicht persönlich gekannt. „Sehr wohl kannte ich aber ein paar der Aufsichtsräte und Geldgeber.“

„Nur Harti Weirather hat zurückgerufen“

Laut Grossnigg gab es im Dezember 2023 ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen, um den von ihm „selbst errechneten“ Geldbedarf – 300 Millionen Euro – „bei den Aktionären aufzutreiben.“ Doch den Investoren, darunter „zB eine wohlhabende brasilianische Familie“ oder „Herr Haselsteiner“, schuldete das Unternehmen bereits „ca. 5,5 Milliarden Euro“.