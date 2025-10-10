„Wenn er sich eh nicht behindert verhält, dann kriegen wir ihn schon unter.“ Dieser Satz einer Psychologin brannte sich in Valerie Schmeisers Gedächtnis. Ihr Sohn Emil ist vier Jahre als, hat Down-Syndrom – und er ist eines jener 1512 Kinder mit Behinderung, die in Wien auf einen Inklusionsplatz warten. Die Mutter, selbst Sozialarbeiterin, erzählt ihre Geschichte mit ruhiger Stimme, aber jedes Detail ist ein Schlag ins Gesicht des Systems.