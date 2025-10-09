„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich

SPÖ: „Licht der Hoffnung“

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder freute sich, dass „nach so viel Schmerz, Trauer und Zerstörung“ nun „ein Licht der Hoffnung für die Menschen in Israel und Palästina“ leuchte. „Frieden ist das, was sich die Menschen auf beiden Seiten so sehnlich wünschen und er darf nicht länger auf sich warten lassen. Jede weitere Stunde der Gewalt kostet Menschenleben. Die Hamas muss jetzt alle verbliebenen Geiseln freilassen und Israel muss die Blockade von Hilfsgütern umgehend beenden“, appellierte Schieder an alle Seiten.