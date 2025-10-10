Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Wirbel vor Titeljagd

Verband „verjuxt“ Anmeldung von vier WM-Startern

Vorarlberg
10.10.2025 06:01
Daniel Geismayr wird beim WM-Rolle wohl nicht in die Pedale treten.
Daniel Geismayr wird beim WM-Rolle wohl nicht in die Pedale treten.(Bild: Team Vorarlberg/Reinhard Eisenbauer)

Riesenaufregung vor der Weltmeisterschaft der Gravelbiker im holländischen Süd-Limburg! Mit Daniel Federspiel, Albin Lakata, Kilian Feurstein und Daniel Geismayr fallen gleich vier rot-weiß-rote Fixstarter für den Saisonhöhepunkt aus. Der Grund dafür ist kaum zu glauben!

0 Kommentare

„Wenn es mit dem Start nicht klappen sollte, machen wir dort halt einfach Urlaub“, übten sich Daniel Geismayr und Kilian Feurstein in Galgenhumor, als sie gestern Vormittag zur Gravelbike-WM nach Süd-Limburg (Hol) aufbrachen. Doch was war passiert, warum war der sicher geglaubte Start der beiden „Team Vorarlberg“-Rider auf einmal nicht mehr fix?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
9° / 14°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 17°
Symbol wolkig
Dornbirn
11° / 16°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
11° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
148.228 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
113.394 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
104.139 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1347 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1243 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1214 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Wirbel vor Titeljagd
Verband „verjuxt“ Anmeldung von vier WM-Startern
Vergeltungsmaßnahme?
Maria Ebene: Kündigung sorgt für nächsten Eklat
Großer Reformbedarf
In Spitälern stehen die Zeichen auf Veränderung
Schneiders Brille
Was wird aus unseren Kirchen?
Vandalismus an A14
Graffitischäden in Höhe von 285.000 Euro geklärt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf