Verband „verjuxt“ Anmeldung von vier WM-Startern

„Wenn es mit dem Start nicht klappen sollte, machen wir dort halt einfach Urlaub“, übten sich Daniel Geismayr und Kilian Feurstein in Galgenhumor, als sie gestern Vormittag zur Gravelbike-WM nach Süd-Limburg (Hol) aufbrachen. Doch was war passiert, warum war der sicher geglaubte Start der beiden „Team Vorarlberg“-Rider auf einmal nicht mehr fix?