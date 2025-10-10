Verband „verjuxt“ Anmeldung von vier WM-Startern
Wirbel vor Titeljagd
Riesenaufregung vor der Weltmeisterschaft der Gravelbiker im holländischen Süd-Limburg! Mit Daniel Federspiel, Albin Lakata, Kilian Feurstein und Daniel Geismayr fallen gleich vier rot-weiß-rote Fixstarter für den Saisonhöhepunkt aus. Der Grund dafür ist kaum zu glauben!
„Wenn es mit dem Start nicht klappen sollte, machen wir dort halt einfach Urlaub“, übten sich Daniel Geismayr und Kilian Feurstein in Galgenhumor, als sie gestern Vormittag zur Gravelbike-WM nach Süd-Limburg (Hol) aufbrachen. Doch was war passiert, warum war der sicher geglaubte Start der beiden „Team Vorarlberg“-Rider auf einmal nicht mehr fix?
