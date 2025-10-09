Dschihadisten-Drohnenangriff nur knapp gestoppt

Sprengsatz war selbstgebaut

Wie die belgische Zeitung „De Standaard“ berichtete, handelt es sich bei den Festgenommenen um zwei radikalisierte Jugendliche im Alter von 18 und 23 Jahren sowie einen 16-Jährigen. Bei den Durchsuchungen wurden ein selbstgebauter, derzeit noch nicht einsatzfähiger Sprengsatz, ein Beutel mit Stahlkugeln und ein 3D-Drucker gefunden, mit dem vermutlich Drohnenbauteile gefertigt werden sollten. Einer der Verdächtigen soll tschetschenische Wurzeln haben.