Blütenmeer hüllt trockensten Ort der Welt in Farbe

Ein Schauspiel der Natur verzaubert derzeit den Norden Chiles: Nach ungewöhnlich starken Regenfällen hat sich die sonst karge Atacama-Wüste in ein Meer aus pinken, violetten und gelben Blüten verwandelt. Wo sonst nur Staub und Stein herrschen, breitet sich nun für kurze Zeit ein schimmernder Teppich aus Wildblumen aus – ein Schauspiel, das nur alle paar Jahre zu sehen ist.