Das hat es mit den Drohnen in München auf sich

Wie die „Bild“ am Samstag online berichtete, habe ein Polizeihubschrauber vergeblich nach einer Drohnenpilotin oder einem Drohnenpiloten gesucht. Das geht aus einem geheimen Bericht der Bundespolizei hervor. Der Hubschrauber sollte die Lage sichern. Zuletzt waren die Drohnen am Freitag um kurz vor 23 Uhr gesehen worden. „Jeweils eine Drohne wurde zur gleichen Zeit sowohl an der Nord- als auch der Südbahn gesichtet. Während der Sichtung drehten die Drohnen jeweils sofort ab und verschwanden, sodass sie nicht identifiziert werden konnten“, sagte der Bundespolizeisprecher zunächst noch.