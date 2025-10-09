Vorteilswelt
„Erste Phase“

Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu

Außenpolitik
09.10.2025 01:13
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt.(Bild: AP/Evan Vucci)

Zäsur zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs? Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die Umsetzung eines von ihm initiierten Friedensplans geeinigt. Die Rede ist von einer „ersten Phase“.

„Das bedeutet, dass alle Geiseln sehr bald freigelassen werden und Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen wird, als erster Schritt hin zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden“, erklärte Trump in der Nacht auf Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social.

Basis des möglichen Abkommens ist die Freilassung von 48 verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge aus Israels Gefängnissen.

US-Präsident Donald Trump ist offensichtlich optimistisch, dass es noch diese Woche zu einer ...
„Wenn alles so bleibt“
Gaza-Deal vor Abschluss? Trump deutet Reise an
08.10.2025

Im Ringen um eine Waffenruhe hatte die Hamas bereits Listen für einen Austausch von Geiseln und palästinensischen Gefangenen übergeben. Sie äußerte sich optimistisch, dass es zu einer Einigung kommen könne.

Trump dankte nun weiteren Vermittlerländern in dem Konflikt: Katar, Ägypten und der Türkei.

Am Montag hatten Verhandlungen mit dem Ziel begonnen, den seit zwei Jahren laufenden Gaza-Krieg schrittweise zu einem Ende zu führen. Unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Israels Minister Ron Dermer und Chalil al-Haja, der höchste Vertreter der Hamas im Ausland, waren dafür nach Scharm el Scheich (Ägypten) gereist. Versuche, den Gaza-Krieg zu beenden, waren in der Vergangenheit mehrfach gescheitert.

Der Gaza-Krieg begann vor zwei Jahren. Auslöser war der Überfall der Hamas und anderer Terrororganisationen auf Israel am 7. Oktober 2023. Rund 1200 Menschen wurden dabei getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt. Seither kamen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 67.000 Palästinenser ums Leben.

