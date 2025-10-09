Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu

Der Gaza-Krieg begann vor zwei Jahren. Auslöser war der Überfall der Hamas und anderer Terrororganisationen auf Israel am 7. Oktober 2023. Rund 1200 Menschen wurden dabei getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt. Seither kamen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 67.000 Palästinenser ums Leben.