Seit Aufzeichnungen
September 2025 war weltweit der drittwärmste
Der vergangene Monat war weltweit der drittwärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Temperatur lag durchschnittlich bei 16,11 Grad Celsius, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus mitteilte.
Damit war der September 1,47 Grad wärmer als die Durchschnittstemperatur für den Monat in der vorindustriellen Zeit (hier 1850 bis 1900). Noch deutlicher zeige sich die Erderwärmung beim Blick auf den Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025. Die Durchschnittstemperatur für diesen Zeitraum lag 1,51 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit und damit über der 1,5-Grad-Marke, bei der die Weltgemeinschaft die Erderwärmung eigentlich stoppen will, um Folgen abzuwenden.
Das vergangene Jahr war ebenfalls über die Grenze gekommen. Als verfehlt gilt das Ziel offiziell aber erst, wenn es mehrere Jahre hintereinander überschritten wird. Um die Erderwärmung dauerhaft zu senken, empfehlen Fachleute, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase schnell und stark zu senken. Zudem müssten große Mengen Treibhausgase der Atmosphäre wieder entzogen werden.
Emissionshandel als Hindernis?
Ab 2034 soll es keine Gratis-Zertifikate im europäischen Emissionshandel mehr geben. Dieser soll umweltschädliche Produkte teuer machen und Unternehmen dazu bringen, ihren Treibhausgasausstoß zu verringern. Damit die Industrie ihre Produktion nicht in Länder mit niedrigeren Klimastandards verlagert, gibt es bisher kostenlose Zertifikate. Das System umfasst die Energiewirtschaft, Industrie sowie Teile des Flug- und Seeverkehrs und deckt damit rund 40 Prozent des Treibhausgasausstoßes der EU ab.
Kritik gab und gibt es vor allem aufgrund des niedrigen CO₂-Preises und damit geringen Lenkungseffekts. Derzeit liegt der Preis bei ungefähr 60 bis 80 Euro pro Tonne. Der Weltklimarat IPCC empfiehlt eine deutliche Anhebung, um die Erderwärmung auf 1,5 beziehungsweise 2 Grad Celsius einzudämmen.
