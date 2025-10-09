September 2025 war weltweit der drittwärmste

Emissionshandel als Hindernis?

Ab 2034 soll es keine Gratis-Zertifikate im europäischen Emissionshandel mehr geben. Dieser soll umweltschädliche Produkte teuer machen und Unternehmen dazu bringen, ihren Treibhausgasausstoß zu verringern. Damit die Industrie ihre Produktion nicht in Länder mit niedrigeren Klimastandards verlagert, gibt es bisher kostenlose Zertifikate. Das System umfasst die Energiewirtschaft, Industrie sowie Teile des Flug- und Seeverkehrs und deckt damit rund 40 Prozent des Treibhausgasausstoßes der EU ab.