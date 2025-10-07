Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer

Im letzten Fall an diesem Tag beantragt die Verteidigerin gleich zu Beginn die Einvernahme von Heinz-Christian Strache: „Wir würden von ihm gerne wissen, ob er sich von dem geteilten Artikel wirklich so beeinträchtigt gefühlt hat. Meine Mandantin würde sich auch entschuldigen.“ Was das Gericht aber ablehnt. „Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Der Strache interessiert mich gar nicht“, erklärt die Angeklagte.