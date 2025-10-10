Umgestürzter Baum stoppte Flucht von 18-Jährigem

Vollgas mit gestohlenen Kennzeichen

Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um drei junge Männer aus dem Bezirk Tulln im Alter von 17 bis 19 Jahren. Bei der anschließenden Kontrolle kam dann deutlich mehr ans Tageslicht. Der Lenker (18) hatte keinen Führerschein. Zudem sind die Kennzeichen auf seinem BMW erst wenige Tage zuvor gestohlen worden. Der 18-Jährige hatte sie auf sein Auto montiert, um straffrei mit seinen Freunden Vollgas geben zu können.