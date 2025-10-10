Umgestürzter Baum stoppte Flucht von 18-Jährigem

Ein 18-Jähriger raste in NÖ mit dem BMW davon, nachdem Beamte ihn kontrollieren wollten. Doch im Wald war die Endstation. Ein Baum blockierte den Weg, die Flucht zu Fuß war dann nur von kurzer Dauer.
Eine Routinekontrolle gipfelte in Rastenfeld im Bezirk Krems in einer wilden Verfolgungsjagd. Denn der schwarze BMW, den eine Streife nachmittags anhalten wollte, blieb nicht stehen. Im Gegenteil: Der Lenker gab aus zunächst ungeklärten Gründen Vollgas!
Über eine Wiese in den Wald
Um der Polizei zu entkommen, raste der vorerst Unbekannte auf einen Begleitweg und anschließend über eine Wiese, die in einen Wald führte. Doch dort rechnete der Bleifuß offenbar nicht damit, dass Bäume auch quer über dem Boden liegen könnten: Er kollidierte mit einem umgeknickten Stamm.
Zu Fuß in den Wald
Damit endete jedoch nur die Flucht auf vier Rädern. Denn unmittelbar danach stiegen die drei Insassen aus und flüchteten in den dicht bewachsenen Wald. Die Sofortfahndung war aber rasch von Erfolg gekrönt, das Trio bereits nach wenigen Metern gefunden. Die Unverletzten ließen sich widerstandslos festnehmen.
Vollgas mit gestohlenen Kennzeichen
Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um drei junge Männer aus dem Bezirk Tulln im Alter von 17 bis 19 Jahren. Bei der anschließenden Kontrolle kam dann deutlich mehr ans Tageslicht. Der Lenker (18) hatte keinen Führerschein. Zudem sind die Kennzeichen auf seinem BMW erst wenige Tage zuvor gestohlen worden. Der 18-Jährige hatte sie auf sein Auto montiert, um straffrei mit seinen Freunden Vollgas geben zu können.
Zumindest auf ihn selbst kommen nun rasend schnell andere Probleme zu: Er wurde aufgrund mehrerer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt.
