Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Verfolgungsjagd

Umgestürzter Baum stoppte Flucht von 18-Jährigem

Niederösterreich
10.10.2025 06:00
Abruptes Ende der Flucht im Wald.
Abruptes Ende der Flucht im Wald.(Bild: zVg)

Ein 18-Jähriger raste in NÖ mit dem BMW davon, nachdem Beamte ihn kontrollieren wollten. Doch im Wald war die Endstation. Ein Baum blockierte den Weg, die Flucht zu Fuß war dann nur von kurzer Dauer.

0 Kommentare

Eine Routinekontrolle gipfelte in Rastenfeld im Bezirk Krems in einer wilden Verfolgungsjagd. Denn der schwarze BMW, den eine Streife nachmittags anhalten wollte, blieb nicht stehen. Im Gegenteil: Der Lenker gab aus zunächst ungeklärten Gründen Vollgas!

Über eine Wiese in den Wald
Um der Polizei zu entkommen, raste der vorerst Unbekannte auf einen Begleitweg und anschließend über eine Wiese, die in einen Wald führte. Doch dort rechnete der Bleifuß offenbar nicht damit, dass Bäume auch quer über dem Boden liegen könnten: Er kollidierte mit einem umgeknickten Stamm.

Lesen Sie auch:
Eine Person befand sich im brennenden Haus – doch jede Hilfe kam zu spät.
Hausbrand in Tulln
Technik löste Brand aus: 85-Jährige starb
09.10.2025

Zu Fuß in den Wald
Damit endete jedoch nur die Flucht auf vier Rädern. Denn unmittelbar danach stiegen die drei Insassen aus und flüchteten in den dicht bewachsenen Wald. Die Sofortfahndung war aber rasch von Erfolg gekrönt, das Trio bereits nach wenigen Metern gefunden. Die Unverletzten ließen sich widerstandslos festnehmen.

Vollgas mit gestohlenen Kennzeichen
Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um drei junge Männer aus dem Bezirk Tulln im Alter von 17 bis 19 Jahren. Bei der anschließenden Kontrolle kam dann deutlich mehr ans Tageslicht. Der Lenker (18) hatte keinen Führerschein. Zudem sind die Kennzeichen auf seinem BMW erst wenige Tage zuvor gestohlen worden. Der 18-Jährige hatte sie auf sein Auto montiert, um straffrei mit seinen Freunden Vollgas geben zu können.

Zumindest auf ihn selbst kommen nun rasend schnell andere Probleme zu: Er wurde aufgrund mehrerer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
148.228 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
113.394 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
104.139 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1347 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1243 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1214 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf