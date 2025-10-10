Krankmeldungen: „Überrascht vom aggressiven Ton“

Tauchen wir öfter als früher in den Krankenstand ab, und noch dazu unberechtigt? Das hängt davon ab, wen man fragt. Die bei der ÖGK erfassten Arbeitsunfähigkeitsmeldungen für die Kalenderwoche 40 zeigen in der Steiermark einen Rückgang um rund ein Viertel gegenüber dem Vorjahr: Knapp 35.000 ÖGK-versicherte bzw. arbeitslos gemeldete Landsleute waren in der ersten Oktoberwoche im Krankenstand. 2024 waren es zu dieser Zeit mit gut 43.000 deutlich mehr (siehe Grafik). Warum also die Aufregung und der Ruf nach strengeren Kontrollen?