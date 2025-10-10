Krankmeldungen: „Überrascht vom aggressiven Ton“

Die erste herbstliche Erkrankungswelle hat eine Debatte über die Krankenstands-Regelungen mit sich gebracht. Der alljährliche Sturm im Wasserglas? Nicht ganz: Der Wind sei heuer rauer, sagen Beteiligte. Ob die Zahlen die geforderten Verschärfungen hergeben, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Tauchen wir öfter als früher in den Krankenstand ab, und noch dazu unberechtigt? Das hängt davon ab, wen man fragt. Die bei der ÖGK erfassten Arbeitsunfähigkeitsmeldungen für die Kalenderwoche 40 zeigen in der Steiermark einen Rückgang um rund ein Viertel gegenüber dem Vorjahr: Knapp 35.000 ÖGK-versicherte bzw. arbeitslos gemeldete Landsleute waren in der ersten Oktoberwoche im Krankenstand. 2024 waren es zu dieser Zeit mit gut 43.000 deutlich mehr (siehe Grafik). Warum also die Aufregung und der Ruf nach strengeren Kontrollen?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.