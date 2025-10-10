Arnautovic herzt Papa: „War ein bisschen zu viel“

„Es war eine Ehre, mit ihm da oben um den Rekord zu kämpfen“, betonte Arnautovic. „Ich weiß, dass Toni Polster eine sehr, sehr große Legende hier ist im österreichischen Fußball. Riesengroßes Kompliment und Lob an ihn, dass er so lange da oben war – alleine.“ Viele Stürmer hätten es versucht, niemand habe Polsters Marke, die dieser in 95 Spielen von 1982 bis 2000 gesetzt hatte, erreicht. Von seinem früheren Teamkollegen Marc Janko hätte er geglaubt, dass er es schaffen würde, sagte Arnautovic. „Jetzt habe eben ich das gemacht.“