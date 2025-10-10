ÖFB-Noten: Weltklasse! „Arnie“ überragt bei Gala

Österreichs Nationalteam hat am Donnerstag für einen historischen Fußballabend gesorgt und San Marino mit 10:0 aus dem Happel-Stadion geschossen – es war der höchste Sieg in der Länderspiel-Historie! Doch wie haben die einzelnen ÖFB-Akteure abgeschnitten? Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Lukas Schneider.
Notenschlüssel: 6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt
Patrick Pentz 3
Wurde nie gefordert.
Stefan Posch 5
Sorgte für sehr viel Druck über die rechte Seite, war nur in der Offensive zu finden, gefühlt ein Stürmer. Seine beiden Treffer hat er sich absolut verdient.
Kevin Danso 4
Spielte unaufgeregt, erledigte einen starken Job.
David Alaba 4
Dirigierte von hinten das Geschehen, gute Bälle in die Tiefe. Nur zu Beginn leistete er sich unbedrängt einen völlig unnötigen Fehlpass.
Alexander Prass 3
War bemüht.
Romano Schmid 4
Der Bremen-Legionär war in vielen heißen Situationen mittendrin statt nur dabei. Beim Tor hatte er auch das Glück des Tüchtigen.
Konrad Laimer 4
Auf den ersten Metern kaum zu halten – tolle Antritte, wie auch beim 6:0.
Nicolas Seiwald 4
Auf den Dauerläufer konnte sich Rot-Weiß-Rot gewohnt verlassen.
Marcel Sabitzer 5
Seine bärenstarke Form zeigte der Dortmunder auch in Wien. Der 31-Jährige hatte im letzten Drittel oft die zündende Idee.
Marko Arnautovic 6
Den Kopfball setzte er perfekt, auf engstem Raum waren seine technischen Fähigkeiten nicht zu übersehen. Der Viererpack spricht Bände. Weltklasse!
Michael Gregoritsch 3
Stand beim 3:0 dort, wo ein Stürmer stehen muss.
Raul Florucz 3
Solide.
Marco Friedl 3
Blieb fehlerlos.
Nikolaus Wurmbrand 4
Feierte ein Traumdebüt.
Florian Grillitsch 3
Fügte sich gut ein.
Alessandro Schöpf 0
Zu kurz eingesetzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.