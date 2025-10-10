Vorteilswelt
Die „Krone“ analysiert

ÖFB-Noten: Weltklasse! „Arnie“ überragt bei Gala

Fußball International
10.10.2025 05:50
Marko Arnautović wurde zum „Man of the Match“ ausgezeichnet.
Marko Arnautović wurde zum „Man of the Match“ ausgezeichnet.(Bild: GEPA)

Österreichs Nationalteam hat am Donnerstag für einen historischen Fußballabend gesorgt und San Marino mit 10:0 aus dem Happel-Stadion geschossen – es war der höchste Sieg in der Länderspiel-Historie! Doch wie haben die einzelnen ÖFB-Akteure abgeschnitten? Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Lukas Schneider.

Notenschlüssel: 6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = Nicht sein Tag, 0 = Zu kurz eingesetzt

Patrick Pentz 3
Wurde nie gefordert.

Stefan Posch 5
Sorgte für sehr viel Druck über die rechte Seite, war nur in der Offensive zu finden, gefühlt ein Stürmer. Seine beiden Treffer hat er sich absolut verdient.

Kevin Danso 4
Spielte unaufgeregt, erledigte einen starken Job.

Kevin Danso
Kevin Danso(Bild: GEPA)

David Alaba 4
Dirigierte von hinten das Geschehen, gute Bälle in die Tiefe. Nur zu Beginn leistete er sich unbedrängt einen völlig unnötigen Fehlpass.

Alexander Prass 3
War bemüht.

Romano Schmid 4
Der Bremen-Legionär war in vielen heißen Situationen mittendrin statt nur dabei. Beim Tor hatte er auch das Glück des Tüchtigen.

David Alaba
David Alaba(Bild: GEPA)

Konrad Laimer 4
Auf den ersten Metern kaum zu halten – tolle Antritte, wie auch beim 6:0.

Nicolas Seiwald 4
Auf den Dauerläufer konnte sich Rot-Weiß-Rot gewohnt verlassen.

Marcel Sabitzer 5
Seine bärenstarke Form zeigte der Dortmunder auch in Wien. Der 31-Jährige hatte im letzten Drittel oft die zündende Idee.

Marko Arnautovic 6
Den Kopfball setzte er perfekt, auf engstem Raum waren seine technischen Fähigkeiten nicht zu übersehen. Der Viererpack spricht Bände. Weltklasse!

Michael Gregoritsch 3
Stand beim 3:0 dort, wo ein Stürmer stehen muss.

Raul Florucz 3
Solide.

Marco Friedl 3
Blieb fehlerlos.

Nikolaus Wurmbrand 4
Feierte ein Traumdebüt.

Florian Grillitsch 3
Fügte sich gut ein.

Alessandro Schöpf 0
Zu kurz eingesetzt.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
