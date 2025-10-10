ÖFB-Noten: Weltklasse! „Arnie“ überragt bei Gala

Österreichs Nationalteam hat am Donnerstag für einen historischen Fußballabend gesorgt und San Marino mit 10:0 aus dem Happel-Stadion geschossen – es war der höchste Sieg in der Länderspiel-Historie! Doch wie haben die einzelnen ÖFB-Akteure abgeschnitten? Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Lukas Schneider.