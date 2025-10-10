Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Loch in Kniescheibe

Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht aufhören

Ski Alpin
10.10.2025 06:01
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.(Bild: Jürgen Albel)

Im Vorjahr machten Fußball-Star David Alaba und Ski-Legende Felix Neureuther mit dieser Skifahrerin Fotos bei der Lotterien Sporthilfe Gala. Heuer verneigte sich der einstige Tennis-Gigant Dominic Thiem vor ihr. Sie alle haben großen Respekt vor ihren heurigen WM-Titeln und fühlen bei ihrem Leidensweg, der einfach nicht enden will, mit.

0 Kommentare

2024 hatte das Ski-Ass zwei Operationen: „Ich habe die Angst besiegt, alles gegeben, konnte zurück auf die Ski und habe die Weltmeisterschaft 2025 geschafft. Mein Traum wurde wahr, doch dann schlug die Realität wieder zu: Ich hatte tägliche Schmerzen, die immer schlimmer wurden. Therapie, Training, Pausen, nichts half.“ Die Diagnose war ein Schock: ein tiefes Loch in der Kniescheibe, neuer Schaden an der Gelenkfläche und ein gereiztes Kreuzband.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
148.228 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
113.394 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
104.139 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1347 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1243 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1214 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Loch in Kniescheibe
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht aufhören
Auftritt mit Kilde
Kampf gegen die Uhr! Ski-Star Shiffrin war in Eile
Der Rücken zwickt
Kurz vor Sölden: Zwangspause für Manuel Feller
„Träume werden wahr“
Red Bull schnappt sich Schützling von Hirscher
Weltmeisterin im Talk
Wie geht‘s dem Butzi, Stephanie Venier?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf