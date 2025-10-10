Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht aufhören

2024 hatte das Ski-Ass zwei Operationen: „Ich habe die Angst besiegt, alles gegeben, konnte zurück auf die Ski und habe die Weltmeisterschaft 2025 geschafft. Mein Traum wurde wahr, doch dann schlug die Realität wieder zu: Ich hatte tägliche Schmerzen, die immer schlimmer wurden. Therapie, Training, Pausen, nichts half.“ Die Diagnose war ein Schock: ein tiefes Loch in der Kniescheibe, neuer Schaden an der Gelenkfläche und ein gereiztes Kreuzband.