Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht aufhören

Im Vorjahr machten Fußball-Star David Alaba und Ski-Legende Felix Neureuther mit dieser Skifahrerin Fotos bei der Lotterien Sporthilfe Gala. Heuer verneigte sich der einstige Tennis-Gigant Dominic Thiem vor ihr. Sie alle haben großen Respekt vor ihren heurigen WM-Titeln und fühlen bei ihrem Leidensweg, der einfach nicht enden will, mit.
2024 hatte das Ski-Ass zwei Operationen: „Ich habe die Angst besiegt, alles gegeben, konnte zurück auf die Ski und habe die Weltmeisterschaft 2025 geschafft. Mein Traum wurde wahr, doch dann schlug die Realität wieder zu: Ich hatte tägliche Schmerzen, die immer schlimmer wurden. Therapie, Training, Pausen, nichts half.“ Die Diagnose war ein Schock: ein tiefes Loch in der Kniescheibe, neuer Schaden an der Gelenkfläche und ein gereiztes Kreuzband.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.