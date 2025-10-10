Fleischparadeiser für kompletten EU-Schwachsinn

Ach, was schimpfen die Menschen doch immer auf die EU! Jahrelang machten sie sich lustig über so irre Verordnungen, wie etwa ein Traktorsitz konstruiert sein muss und welche Krümmung die Salatgurke haben darf. Mittlerweile widmet man sich in der Union wichtigeren Themen. Nein, nicht der Migrations- oder der Wirtschaftskrise. Nicht den Arbeitsplätzen oder der Abwehr der US-Zölle. Sondern den wahren Problemen der Menschheit: Schnitzel, Burger und Wurst – die darf es künftig nur noch mit Fleisch geben.