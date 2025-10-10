Die Rezession ist endlich vorbei?

Die Sonnenstrahlen müssen jetzt aber für anderes, unpopuläres genutzt werden: Von der Pensionsreform und Gesundheitspolitik bis hin zum Bürokratieabbau: „Der Staat ist fett geworden“ hat es Kammer-Präsident Harald Mahrer genannt. Da hat er, leider, recht. Der „Nanny-Staat“, der alles auf Regimentsunkosten regelt, ist schuld daran, dass wir eine Staatsquote von über 50 Prozent haben. Das ist auf Dauer unerträglich: Wenn nicht einmal die höchsten Steuern aller Zeiten reichen, um alles zu bezahlen? Wenn Schulden aufgenommen werden müssen, um die Pensionen zu finanzieren? Es bräuchte robustes Wirtschaftswachstum und nicht ein zartes Konjunktur-Lüfterl …