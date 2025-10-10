Was die Energydrinks für Junge so schädlich macht

Doch können die Drinks wirklich süchtig machen? „Ja, sowohl wegen Koffein, als auch wegen Zucker“, bestätigt Kurosch Yazdi-Zorn, Suchtexperte am Kepler Universitätsklinikum Linz. Außerdem würden Kinder- und Jugendliche von allen Substanzen viel schneller abhängig, als Erwachsene. Der Mediziner warnt vor dem in den Energydrinks enthaltenen Phosphat, das zu Störungen des Knochenwachstums führen könne und dem hohen Zuckergehalt.