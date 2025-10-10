Maria Ebene: Kündigung sorgt für nächsten Eklat

In den Reigen der Kläger reiht sich nun auch der Leiter der angegliederten Therapiestation „Carina“ ein. Er hatte vergangene Woche die Kündigung erhalten, weil er ein engeres Verhältnis mit seiner Stellvertreterin pflegt und damit gegen den „Corporate Governance Kodex“ des Landes Vorarlberg verstoßen habe – so zumindest die offizielle Version. Dem Vernehmen nach soll die Kündigung aber vielmehr erfolgt sein, da die Führungskraft mehrfach Vorgehensweisen innerhalb des Krankenhauses kritisiert hatte.