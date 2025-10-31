Diese Frauen leben mit mehr als 300 Puppen

Es ist dieser ständige Hauch eines Dauergruselns, der einen im Nacken streift, sobald man bei Martina und Petra in die Nähe eines bestimmten Raumes kommt. Sofort ändert sich auch die Atmosphäre, als wir die Tür zu diesem Zimmer öffnen: Die Luft wirkt schwerer, das Licht dichter und der Geruch deutlich intensiver als im Rest des Hauses. Und: Unzählige Augenpaare blicken uns an.