Diese Frauen leben mit mehr als 300 Puppen

Wissen Sie, was Pediophobie ist? Es ist die irrationale Angst vor Puppen. Betroffene empfinden Puppen aller Art als unheimlich und bedrohlich. Wer Martina und Petra in Oberösterreich besucht, der sollte jedenfalls nicht darunter leiden. Denn das Paar lebt mit mehreren Hundert Puppen zusammen – und die sind eines sicher nicht: simples Spielzeug für Kinder.
Es ist dieser ständige Hauch eines Dauergruselns, der einen im Nacken streift, sobald man bei Martina und Petra in die Nähe eines bestimmten Raumes kommt. Sofort ändert sich auch die Atmosphäre, als wir die Tür zu diesem Zimmer öffnen: Die Luft wirkt schwerer, das Licht dichter und der Geruch deutlich intensiver als im Rest des Hauses. Und: Unzählige Augenpaare blicken uns an.
