Neue US-Atomwaffentests? Was Trump im Weg steht

China könnte profitieren

Wenn Trump mit der Wiederaufnahme der Atomtests China einschüchtern will, so könnte die Entscheidung das Gegenteil bewirken. Denn bisher hat die Volksrepublik den größten Rückstand bei Kernwaffentests. Durch neue US-Tests könnte Peking ermutigt werden, aufholen zu wollen. China führte bisher insgesamt 47 Tests aus, den letzten im Jahr 1996, die Sowjetunion kam bis 1990 auf 715 Nukleartests. Nach offiziellen Angaben machten die USA dagegen bis 1992 insgesamt 1054 Tests und liegen damit weltweit an der Spitze (siehe Grafik oben). Wenn Trump es ernst meint, kann er ein neues nukleares Wettrüsten auslösen.