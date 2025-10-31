Lucas Miedler steht in Paris im Doppel-Halbfinale

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Masters-1000-Turnier von Paris mit dem Portugiesen Francisco Cabral im Doppel-Halbfinale!
Die beiden besiegten am Freitagabend den Australier John Peers und den US-Amerikaner JJ Tracy 7:6(5), 6:4. Für Alexander Erler und seinen US-Partner Robert Galloway war hingegen im Viertelfinale Endstation, sie unterlagen den Australian-Open-Siegern Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-3) 6:4, 6:7(3), 6:10.
Jurij Rodionov in Seoul out
Beim ATP-Challenger in Seoul kam indes für Jurij Rodionov, Österreichs Davis-Cup-Held von Debrecen, das Viertelfinal-Aus. Der als Nummer 4 gesetzte Niederösterreicher musste sich dem Schweden Elias Ymer 4:6, 6:3, 2:6 geschlagen geben.
