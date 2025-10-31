Lucas Miedler steht in Paris im Doppel-Halbfinale

Die beiden besiegten am Freitagabend den Australier John Peers und den US-Amerikaner JJ Tracy 7:6(5), 6:4. Für Alexander Erler und seinen US-Partner Robert Galloway war hingegen im Viertelfinale Endstation, sie unterlagen den Australian-Open-Siegern Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-3) 6:4, 6:7(3), 6:10.