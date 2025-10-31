„Tröste mich, da wir uns eines Tages wiedersehen“

Seine Trauer in Worte zu fassen, ist nicht immer einfach. Es kann aber eine große Hilfe bei der Bewältigung sein. Das Projekt Griefyards sammelt Briefe von Hinterbliebenen – voller Liebe, Sehnsucht, Dankbarkeit und Zuversicht.
Jeder Mensch trauert anders. Die einen machen alles mit sich selbst aus, weinen in Stille. Andere schreien die Wut und die Verzweiflung hinaus. Wieder andere verdrängen den Schmerz. Celine Vanhoutte und Rosa Braber wollen mit ihrem Projekt Griefyards Trauer sichtbar und Emotionen durch Kunst erfahrbar machen – mit der Kraft der Worte.
