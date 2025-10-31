Für immer im Herzen: Stiller Gruß an unsere Tiere

Geste gegen das Vergessen: Jede Erinnerung zählt!

Genau für solche Momente, für diese tiefen Verbindungen, lädt das Wiener Tierkrematorium zu einer besonderen Aktion auf seiner Facebook-Seite ein. Bis zum 15. November entsteht dort ein virtueller „Raum des Gedenkens“ für alle verstorbenen Haustiere. Tierhalter können unter dem Hashtag #gemeinsamerinnern ein Foto und den Namen ihres Lieblings teilen. So wird aus vielen einzelnen Erinnerungen ein zartes Mosaik, das Trost spendet und zeigt, wie tief die Verbindung zwischen Mensch und Tier reicht.