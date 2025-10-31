Ganzer Ort in Angst: „Wann hört das endlich auf?“

Der Feuerteufel hat wieder zugeschlagen: In den frühen Freitagmorgenstunden schrillten die Alarmglocken in Oberdorf (Kärnten) wieder – und wieder war es ein Brand bei der bereits betroffenen Bauernfamilie. Der Ort lebt in Angst und spekuliert, wer zu so etwas fähig ist ...
Schon wieder brannte es im Ortsteil Oberdorf in Rennweg auf der Kärntner Seite des Katschbergs! Und zwar zum fünften Mal innerhalb eines halben Jahres – dieses Mal ging ein Kellerabteil, in dem Holz lagerte, in Flammen auf. Kripo und Brandermittler stehen im Einsatz, die Staatsanwaltschaft wurde informiert, die alarmierten Feuerwehren sollen sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zu den Fällen äußern. Langsam, aber sicher macht sich im Ort Angst breit.
