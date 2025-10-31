Die Handschuhe kommen auch unter die Dusche

Heiligtum der Helden: Wie die Handschuhe der Torhüter gepflegt werden, welche Ticks die Goalies haben und warum viele eine Nummer größer wählen. Die „Krone“ nahm die heimischen Keeper unter die Lupe.
Meine Spielhandschuhe bekommen mit täglicher Handwäsche die beste Pflege, kommen auch immer mit unter die Dusche“, überlässt Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger nichts dem Zufall. Die Handschuhe sind sein Heiligtum. Außer es läuft auf dem Platz nicht nach Wunsch. „Wenn ich ein schlechtes Spiel habe, muss ich immer das Paar wechseln“, meint der 32-Jährige. Der von „Keepersport“ vermutlich ein Unikat geliefert bekommt: Wegen einer Verletzung liegen Ring- und kleiner Finger im rechten Handschuh aneinander, damit der Schlussmann mehr Stabilität hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.