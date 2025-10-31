Die Handschuhe kommen auch unter die Dusche

Meine Spielhandschuhe bekommen mit täglicher Handwäsche die beste Pflege, kommen auch immer mit unter die Dusche“, überlässt Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger nichts dem Zufall. Die Handschuhe sind sein Heiligtum. Außer es läuft auf dem Platz nicht nach Wunsch. „Wenn ich ein schlechtes Spiel habe, muss ich immer das Paar wechseln“, meint der 32-Jährige. Der von „Keepersport“ vermutlich ein Unikat geliefert bekommt: Wegen einer Verletzung liegen Ring- und kleiner Finger im rechten Handschuh aneinander, damit der Schlussmann mehr Stabilität hat.