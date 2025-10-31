Vorteilswelt
Der Schatz der Keeper

Die Handschuhe kommen auch unter die Dusche

Fußball National
31.10.2025 18:30
Rapid-Goalie Gartler.
Rapid-Goalie Gartler.(Bild: GEPA)

Heiligtum der Helden: Wie die Handschuhe der Torhüter gepflegt werden, welche Ticks die Goalies haben und warum viele eine Nummer größer wählen. Die „Krone“ nahm die heimischen Keeper unter die Lupe.

Meine Spielhandschuhe bekommen mit täglicher Handwäsche die beste Pflege, kommen auch immer mit unter die Dusche“, überlässt Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger nichts dem Zufall. Die Handschuhe sind sein Heiligtum. Außer es läuft auf dem Platz nicht nach Wunsch. „Wenn ich ein schlechtes Spiel habe, muss ich immer das Paar wechseln“, meint der 32-Jährige. Der von „Keepersport“ vermutlich ein Unikat geliefert bekommt: Wegen einer Verletzung liegen Ring- und kleiner Finger im rechten Handschuh aneinander, damit der Schlussmann mehr Stabilität hat.

Loading
