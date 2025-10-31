Palace-Trainer Glasner: „Das regt mich auf!“

„Ich kann es nicht glauben, dass das nicht geregelt wird“, betonte Glasner am Freitag. „Es wäre unverantwortlich den Spielern gegenüber. Wir haben eine Verantwortung ihnen gegenüber und wir müssen auf ihr Wohlergehen achten, das betrifft nicht nur unseren Klub.“ Die FIFA habe nach einem Treffen mit Spielerorganisationen im Sommer eine Ruhezeit von 72 Stunden zwischen zwei Spielen empfohlen. „Und jetzt, hier in England, sagen sie, wir beachten nicht, was sie uns sagen“, kritisierte der Oberösterreicher. „Das regt mich auf.“