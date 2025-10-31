Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hochwasser-Katastrophe

Als eine Jahrhundertflut Kobersdorf verwüstete

Burgenland
31.10.2025 16:00
Ein Strich auf einer Hauswand erinnert heute noch daran, wie hoch vor 130 Jahren das Wasser ...
Ein Strich auf einer Hauswand erinnert heute noch daran, wie hoch vor 130 Jahren das Wasser stand.(Bild: Krone KREATIV/Dr. Herbert Brettl)

Im Jahre 1895 ereignete sich im Mittelburgenland eine Hochwasser-Katastrophe, die für Zerstörung und Leid von enormem Ausmaß sorgte. Das Gedenken an die zahlreichen Opfer wird heute noch hochgehalten. 

0 Kommentare

Durch die Gemeinde Kobersdorf fließt der Schwarzenbach, dessen Quellbäche in den Gemeinden der Buckligen Welt bei WiesmathHochwolkersdorf und Schwarzenbach entspringen und der bei Strebersdorf in die Rabnitz mündet. Wie die Geschichte zeigt, kann sich der beschauliche kleine Bach nach Dauerregenperioden und Unwettern in einen reißenden Fluss verwandeln.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 16°
Symbol wolkig
Güssing
9° / 20°
Symbol heiter
Mattersburg
7° / 17°
Symbol heiter
Neusiedl am See
7° / 16°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
7° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
116.792 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
84.496 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Gericht
Klagen gegen Pensionisten: Jetzt spricht Strache
81.739 mal gelesen
Veronika F. muss dem früheren Vizekanzler 6000 Euro zahlen – ihr sprang die „Krone“-Familie mit ...
Mehr Burgenland
Dicke Luft in Gemeinde
Schwarzarbeit-Affäre: Amtsleiterin muss gehen
Schutzraum erweitert
Mehr seltene Arten tummeln sich in größerer Heide
4000 Jahre Geschichte
Kleines, historisches Juwel im Gemeindeamt
Krone Plus Logo
Süße Geheimnisse
Zu Allerheiligen gilt: Backe, backe … Striezel!
Auch Wüger weg
Parndorf-Knall! Wydra nicht mehr Spielertrainer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf