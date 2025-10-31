Als eine Jahrhundertflut Kobersdorf verwüstete

Durch die Gemeinde Kobersdorf fließt der Schwarzenbach, dessen Quellbäche in den Gemeinden der Buckligen Welt bei Wiesmath, Hochwolkersdorf und Schwarzenbach entspringen und der bei Strebersdorf in die Rabnitz mündet. Wie die Geschichte zeigt, kann sich der beschauliche kleine Bach nach Dauerregenperioden und Unwettern in einen reißenden Fluss verwandeln.