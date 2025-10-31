Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey-Liga

KAC und Linz mit Heimsiegen – auch Graz gewinnt!

Eishockey
31.10.2025 22:32
KAC-Crack Mathias From
KAC-Crack Mathias From(Bild: GEPA)

Die Spitze in der ICE Hockey League ist am Freitag nach der 16. Runde näher zusammengerückt!

0 Kommentare

Primär ist das auf einen 9:1-Kantersieg des HCB Südtirol im Lokal-Duell mit Pustertal zurückzuführen. Die Wölfe aus Bruneck verloren durch die Schlappe die Tabellenführung an das mit 2:1 in Salzburg siegreich gebliebene Olimpija Ljubljana. Von den übrigen Österreich-Clubs gewannen Graz mit 4:3 bei Ferencvaros, der KAC mit 5:1 gegen Innsbruck und Linz mit 4:1 gegen die Vienna Capitals.

In Budapest zeichneten zwei Nordamerikaner für den Grazer Sieg hauptverantwortlich. Der Kanadier Chris Collins erzielte zehn Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 3:3, nach 2:13 Minuten der Verlängerung verschaffte US-Verteidiger Frank Hora den Steirern den Extrapunkt und den Ungarn die fünfte Niederlage in Folge. Die trotz des Erfolgs in der Tabelle um einen Platz hinter den KAC zurückgefallenen 99ers ihrerseits verkürzten ihren Rückstand auf die Tabellenspitze auf sechs Zähler.

KAC nur noch fünf Punkte hinter Tabellenführer
Dem KAC fehlen auf den Leader noch fünf Punkte. Bei ihrem achten Sieg aus den jüngsten neun Spielen hatten die Kärntner Innsbruck im ersten Saison-Duell gut im Griff. Nach dem Ausgleich der Gäste durch Steven Owre (24.) zog der KAC bis zur letzten Pause auf 4:1 davon, Mathias From erzielte Tor Nummer 4 eine Sekunde vor der Sirene. Das Mitteldrittel war auch in Linz spielentscheidend, die Black Wings dominierten es mit 3:0. Die Caps waren durch Jeremy Gregoire in Front gegangen (10.). Graham Knott traf für die nun viermal en suite siegreichen Linzer zweifach.

Salzburg lief bei der dritten Niederlage in Folge in der Eisarena mehr als 40 Spielminuten einem Rückstand nach, ehe Thomas Raffl in Unterzahl die von Blaz Gregorc besorgte Führung ausglich (51.). Doch keine drei Minuten später fixierte der Kanadier Zach Boychuk den fünften Erfolg der Slowenen en suite. Salzburg fiel um einen Rang auf Position sechs zurück. Im 200. Duell Bozen – Pustertal waren die Heimischen im zweiten Drittel mit sechs Toren binnen elf Minuten nicht zu halten. Pustertal hatte davor fünfmal gewonnen, punktete erstmals in dieser Saison auswärts nicht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LinzGraz
KAC
Heimsieg
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
126.809 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
121.971 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
92.462 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Eishockey
Eishockey-Liga
KAC und Linz mit Heimsiegen – auch Graz gewinnt!
Im Heimdoppel
Die Pioneers Vorarlberg wollen jetzt nachlegen
Vor Ljubljana
Vier Gründe für das Gruselhockey der Eisbullen
Krone Plus Logo
„Nur die Luft fehlt“
Fünf Jahre weg vom Eis! Jetzt ist KAC-Champ zurück
Drama-Sieg von Detroit
„Jetzt mit mehr Einsatz!“ Kasper trifft zweimal

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf