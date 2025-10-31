KAC und Linz mit Heimsiegen – auch Graz gewinnt!

KAC nur noch fünf Punkte hinter Tabellenführer

Dem KAC fehlen auf den Leader noch fünf Punkte. Bei ihrem achten Sieg aus den jüngsten neun Spielen hatten die Kärntner Innsbruck im ersten Saison-Duell gut im Griff. Nach dem Ausgleich der Gäste durch Steven Owre (24.) zog der KAC bis zur letzten Pause auf 4:1 davon, Mathias From erzielte Tor Nummer 4 eine Sekunde vor der Sirene. Das Mitteldrittel war auch in Linz spielentscheidend, die Black Wings dominierten es mit 3:0. Die Caps waren durch Jeremy Gregoire in Front gegangen (10.). Graham Knott traf für die nun viermal en suite siegreichen Linzer zweifach.