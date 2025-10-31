„Meine Tochter bekam nie die Chance, zu leben!“

„Ich will kein Geld vom Spital“

Das Spital, so Ö., habe unbedingt „Totgeburt“ in den Dokumenten vermerken wollen, wogegen sich die junge Steirerin wehrt. Man habe ihr auch einreden wollen, sie sei unter dem Einfluss von Lachgas gestanden – und könne daher nicht wissen, ob das Baby bei der Geburt noch gelebt habe oder nicht. Laut Aida Ö. habe man ihr auch Geld geboten, um die Angelegenheit außergerichtlich zu lösen. „Ich will aber kein Geld, nur Gerechtigkeit“, betont Aida.